Schaut mit uns zurück, was wir 2020 erreicht haben

JULI 2020:

Humanitäre Hilfe im Kriegsgebiet

Bergkarabach

Im Südkaukasus kämpften Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach, in der hauptsächlich armenische Bevölkerung lebt. Die Region gehört jedoch seit dem Ende der Sowjetunion zu Aserbaidschan.

Immer wieder kam es zu kriegerischen useinandersetzungen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Diese führten auch zu Ermordungen und Vertreibungen unter der Zivilbevölkerung.

Im Juli 2020 brachen dann großflächige Kämpfe zwischen schwer bewaffneten Streitkräften der Armenier und Aserbaidschaner aus; die Gefechte entwickelten sich rasant zu den blutigsten Kämpfen seit den 1990er Jahren.

Wenn Bomben fallen sind humanitäre Helfer machtlos. Die Kriegsparteien konnten keinen sicheren Zugang in das Kampfgebiet gewährleisten, so dass wir dort auch keine direkte humanitäre Hilfe leisten konnten.

Doch untätig war ADRA keineswegs. So halfen wir bei der Unterbringung der Geflüchteten und organisierten eine Erstausstattung für die Familien, die all ihr Hab und Gut zurücklassen mussten.

Hier berichtet Roza (82) von ihrer Geschichte in der Region und der Flucht ihrer Familie.