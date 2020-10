Mit euch etwas bewegen

Diese Aktion ist eine Einladung zum Mitmachen für Groß und Klein und findet dieses Jahr trotz Corona statt. Gemeinsam mit euch möchten wir die Lebensbedingungen von Kindern in Osteuropa verbessern. Mit dieser Aktion schaffen wir Verständnis für die verschiedenen Lebensbedingungen auf unserem Kontinent.

Gemeinsam mit euch möchten wir Kinder in eurer Nachbarschaft motivieren, sich für andere einzusetzen und mit anderen zu teilen. Liebevoll gepackte Weihnachtpäckchen werden in Deutschland gesammelt und mit LKW auf den Weg gebracht. Damit zeigen wir den Kindern in Osteuropa: Ihr seid nicht vergessen, wir denken an euch! Dank der Kontakte, die durch die Verteilungen entstehen, können nachhaltige Hilfsprojekte gestartet werden. Dazu sind die Geldspenden wichtig, die mit der Aktion gesammelt werden. Mitgefühl und Nächstenliebe sind unsere Werte, die wir gemeinsam mit der „Aktion Kinder helfen Kindern!“ weitergeben.