In tiefer Sorge um die Menschen im Jemen

ÜBER ADRA DEUTSCHLAND E.V. ADRA (ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY) IST EINE INTERNATIONAL TÄTIGE NICHTREGIERUNGS-ORGANISATION (NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION). ADRA DEUTSCHLAND E.V. WURDE 1987 GEGRÜNDET UND STEHT DER EVANGELISCHEN FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-ADVENTISTEN NAHE. GETREU DEM MOTTO „DAMIT MENSCHEN WIEDER HOFFEN KÖNNEN“ ARBEITET ADRA DEUTSCHLAND E.V. ALS MITGLIED EINES WELTWEIT FÖDERATIV ORGANISIERTEN NETZWERKES MIT ÜBER 130 NATIONALEN BÜROS PARTNERSCHAFTLICH DARAN, DASS ARMUT UND UNTERDRÜCKUNG IN DEN ÄRMEREN TEILEN DIESER ERDE ÜBERWUNDEN WERDEN KANN.