Das Leben mit Schwierigkeiten und Leid lässt uns meinen, die Dunkelheit hätte die Oberhand. Und angesichts globaler Katastrophen fällt es nicht leicht, das Licht zu sehen. Ostern ändert alles! Ostern ändert unsere Richtung und unseren Blick – hin zu dem, der den Neubeginn schenkt und hin zu unseren Mitmenschen.

An Ostern liegen Dunkelheit und Licht sowie Tod und Leben eng beieinander. Auf die Dunkelheit des Todes Jesu an Karfreitag folgt das Licht der Auferstehung. Aus Trauer, Verzweiflung und Schuld folgt der Aufbruch in ein neues Leben. Das ist die frohe Botschaft des Osterfestes! Ostern ändert alles, hier und heute – für jeden persönlich. In der Bibel steht: »Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat!“ (Matthäus 28, 5-6). Gott gibt uns Hoffnung. Damit wir das Licht wieder sehen.

Wir wünschen euch allen ein frohes Osterfest!