Taifun Rai (Odette): Hilfe für die Opfer

Der Taifun Rai (lokaler Name Odette) war einer der weltweit stärksten Stürme des vergangenen Jahres. Kurz vor Weihnachten, am 16.12.2021, hat der Taifun Millionen Menschen im zentralen und südlichen Teil der Philippinen getroffen.

Bereits kurz nachdem der Taifun vorübergezogen war, machten sich ADRA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freiwillige auf den Weg in die betroffenen Regionen. Dort sprachen sie mit den Menschen, um herauszufinden, was sie am nötigsten brauchten. Vordringlich war der Bedarf an Nahrung, sauberem Wasser, Hygienekits und die Reparatur der Unterkünfte.