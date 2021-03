Schauen Sie sich an, wie Ihre Spende Leben rettet

Ihnen liegt die Zukunft des Jemen am Herzen, deshalb haben Sie in den vergangenen Monaten die Arbeit von ADRA im Jemen unterstützt. Dafür sind wir Ihnen von ganzem Herzen dankbar!

Im letzten Jahr reiste der Dokumentarfilmer Skye Fitzgerald in den Jemen, um einen Film über die Situation vor Ort zu machen. Herausgekommen ist ein unerschrockener Blick auf das Ausmaß des Hungers auf die Kinder im kriegsgebeutelten Jemen. Die Kurzdokumentation „HUNGER WARD“ (dt. Hungerstation) zeigt die Arbeit von zwei Mitarbeiterinnen des Gesundheitssystems, die sich in einem von Ihnen unterstützen ADRA-Krankenhaus gegen die Tragödie stellen. Mit einem filmischen Auge macht der Regisseur so das Grauen sichtbar, vertieft die Empathie für unsere Protagonisten und das Bewusstsein für das große zivile Leid, das aus dem aktuellen Konflikt resultiert. Die Kurzdokumentation steht außerdem auf der Shortlist für die Oscar-Verleihung am 25. April 2021.

Das Human Rights Film Festival Berlin von Aktion gegen den Hunger zeigt in Kooperation mit dem Centre for Humanitarian Action den Film vom 25.-28. März und lädt zu einer Podiumsdiskussion zur aktuellen Lage im Jemen am 25.März. um 18 Uhr ein.

Werfen Sie einen einmaligen Blick auf das von Ihnen unterstütze Projekt! Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter https://www.humanrightsfilmfestivalberlin.de/ Vielen Dank für Ihre Unterstützung