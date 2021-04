Nachgefragt

Liebe Spenderinnen und Spender,



in unseren Aufrufen schildern wir immer wieder die Situation einzel­ner Personen und Familien in Not. Die Schilderungen sollen Ihnen die Notlage deutlicher machen und euch zeigen, wie Sie helfen können. Das sind immer nur Beispiele für viele Menschen, die in der gleichen Situa­tion sind und Ihre Hilfe brauchen. Das ist auch der Grund, warum wir keine Kontakte zu einzelnen Personen oder Familien herstellen können und auch nicht dürfen. Ob es also Janina in Indien, Mona im Jemen oder Joseph in Somalia ist, es sind Beispiele für viele tausend Kinder, die in den Projekten von Ihrer Hilfe profitieren. Wir unterstützen gemeinsam eine große Gruppe von Menschen und sorgen dafür, dass es jedem Ein­zelnen in der Gruppe besser geht. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sollten Sie dazu Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Spenderservice:

Reinhild Mainka und Liane Gruber

Tel. +49 06151 8115-19

spenderservice@adra.de