Jahresrückblick 2021

In vergangenen Jahr hat ADRA die medizinische Hilfe im Jemen um zwei neue Krankenhäuser erweitert. Somit ist die Anzahl unserer Gesundheitseinrichtungen im Land auf acht gestiegen. Diese Kliniken sind wichtiger denn je! In den letzten Monaten hat der Konflikt im Bürgerkriegsland an Intensität zugenommen. Aus Sicherheitsgründen mussten sich zu Beginn des Jahres 2021 unsere mobilen Kliniken zurückziehen. Derzeit sind die Krankenhäuser die einzige Versorgungsmöglichkeit für viele Jemenitinnen und Jemeniten. In den Regionen Al Hudaydah, Hajjah, Saada, Abyan und Lahj bieten wir kostenlose medizinische Nothilfe für etwa 660.000 Menschen an. Ungeachtet der gefährlichen Lage setzen wir unsere Arbeit vor Ort fort. Wir lassen die Menschen im Jemen nicht allein.