Internationaler Tag des Ehrenamts – Du machst den Unterschied!

Millionen Menschen weltweit engagieren sich in ihrer Freizeit freiwillig und unentgeltlich für die Gemeinschaft. Ihnen ist der Internationale Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember gewidmet.

Der internationale Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember wurde 1985 von der UN erklärt und seitdem jährlich begangen. Mit diesem besonderen Tag sollen alle Menschen, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzen, geehrt werden. Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. Ob gelegentliche Unterstützung oder regelmäßiges Engagement, von einfachen Tätigkeiten bis zu höchst professionellen Einsätzen: Jede und jeder von ihnen tut etwas, das für andere Menschen wertvoll ist. Ehrenamtliche schenken ihre Zeit, ihr Können, ihre Zuwendung und Kraft. Dies verdient großen Respekt.

Nach dem folgenschwersten Hochwasserereignis von Mitte Juli 2021 in Westdeutschland kamen Menschen aus ganz Deutschland, um zu helfen. Nach Erkenntnissen des Bundes waren über 12.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von Hilfsorganisationen im Einsatz![1] Sie brachten den Betroffenen nicht nur Hände und Wissen mit, sondern auch menschliche Wärme und Nächstenliebe. Ohne Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft um vieles ärmer, es fördert den sozialen Zusammenhalt und das Funktionieren des Gemeinwesens.

Ehrenamtliches Engagement ist in vielen Bereichen möglich. Einem Bericht der Bundeszentrale für politischer Bildung zufolge, setzen sich die meisten freiwilligen Helferinnen und Helfer in Deutschland in den Bereichen Sport, Kultur und Musik, Schule und Kindergarten, in kirchlichen Bereichen, in der Pflege und Gesundheitsbereich, im sozialen Bereich oder in Umweltprojekten ein.[2]

Auch für ADRA Deutschland setzen sich viele Ehrenamtlichen in unterschiedlichen Projekten ein. Sie sind eine Bereicherung für unsere Arbeit und unersetzliche Kolleginnen und Kollegen. Wir danken ihnen für ihren wertvollen Einsatz.

[1] https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2021/09/zwischenbericht-Flutkatastrophe.html#:~:text=Die%20Hochwasserereignisse%20vom%20Juli%202021,von%20Bund%2C%20L%C3%A4ndern%20und%20Kommunen.

[2] https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/281984/ehrenamt