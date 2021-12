Gemeinsam für eine bessere Welt

Der Kreislauf der Jahreszeiten schließt sich und sie ist wieder da, die Adventszeit. Was bedeutet sie für Sie? Einige mögen sie laut und kommerziell, die anderen leise und besinnlich.

Doch bei allen Menschen gibt es den Wunsch nach Frieden, Geborgenheit und dass es allen Lieben gut geht. Damit ist die Sehnsucht verbunden, dass wir Zuversicht in die Zukunft gewinnen und kommende Probleme bewältigen können. Die Adventszeit macht uns Hoffnung, dass es auch anders geht, dass Gott ein erfülltes Leben für uns möchte und dass ein Neuanfang möglich ist. Wir danken allen ganz herzlich, die uns im letzten Jahr unterstützt haben, Millionen Menschen in den Katastrophengebieten dieser Welt zu helfen. Gemeinsam mit Ihnen können wir die Welt ein bisschen lebenswerter machen und Menschen in Not eine Perspektive geben.

Das Team von ADRA wünscht Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit!

Mehr zu unserer Kampagne “HUNGER NACH LEBEN” finden Sie hier: https://adra.de/kampagne/