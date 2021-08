Trotz einer positiven Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, ist eines von fünf Kindern weltweit nicht eingeschult. Mehr als 266 Millionen Kinder und Jugendliche gehen nicht in die Schule. Wie wichtig Bildung für den Einzelnen ist und welche Maßnahmen ADRA ergreift, wird im Folgenden erklärt.

„Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern“ sagte der ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela. Eine gute Bildung bedeutet mehr als nur ein Schulzeugnis und ein paar Bücher. Sie befähigt den Menschen dazu, ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten. In der Schule und in der Ausbildung lernen die Menschen selbständig nachzudenken und nach Lösungen für Probleme zu suchen. Bildung ermöglicht demnach den Menschen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Sie bietet einen Ausweg aus der Armut und der Hoffnungslosigkeit. Langfristig profitieren von dem neuen Wissen nicht nur die oder der Lernende, sondern auch die eigenen Kinder, die Familien und die Gemeinschaft. Schließlich trägt Bildung zur Bekämpfung von Armut, Unterdrückung und Ungerechtigkeit bei.

Darum ist Bildung nicht nur ein einzigartiges Mittel, um das Leben der Menschen nachhaltig zu verbessern. Es ist auch ein Menschenrecht. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird allen Menschen gleichermaßen ein Recht auf Bildung zugeschrieben[1]. Mit 266 Millionen Kindern und Jugendlichen weltweit, die keine Schule besuchen, ist der Weg noch lang, bis alle von diesem Recht Gebrauch machen können. In vielen Teilen der Welt ist der Zugang zu Bildung noch einer Minderheit vorbehalten. Nicht jeder kann sich die in manchen Ländern geforderten Schul- oder Ausbildungskosten leisten. Manchmal gibt es auch keine ausreichenden Schulen, Lehrmaterialien und Lehrkräfte für die Kinder.

In unterschiedlichen Projekten und auf verschiedene Kontinente fördert ADRA die Schulbildung von Kindern und unterstützt Erwachsene beim Lesen- und Schreibenlernen. Neue Schulen werden aufgebaut oder noch nutzbare ausgebessert. Neue Lehrer und Lehrerinnen werden ausgebildet, Hochschulen werden eröffnet, Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme angeboten. Mit finanziellen Zuschüssen unterstützen wir gezielt arme Familien, die Schulkosten ihrer Kinder zu bezahlen. Um die Chancen der zukünftigen Absolventen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, schließt ADRA Kooperationen mit Unternehmen in den Projektgebieten ab. Erwachsene erlernen im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen neue Fähigkeiten, die sie im Berufsleben nachweisen können. Gemeinsam mit unseren Partnern unterstützen wir marginalisierte Gruppen – Mädchen, Flüchtlinge und Kinder mit Behinderungen – ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.

Wir möchten Ansätze setzen, um gemeinsam für eine bessere Welt zu sorgen. ADRA hat 2019 die weltweite Aufklärungskampagne Every Child. Everywhere. In School gestartet. Wir wollen sicherstellen, dass alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen langfristig Zugang zu kostenloser, gerechter und qualitativ hochwertiger Grund- und Sekundarschulbildung haben. Alle Kinder haben das Recht, zur Schule zu gehen und zu lernen, unabhängig davon, wer sie sind, wo sie leben oder wie viel Geld ihre Familie hat.

[1] Allgemeine Erklärung der Menschen Rechte (1948), Artikel 26.